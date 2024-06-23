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Священник из Новосибирска призвал не бросать в Троицу маленьких детей

Священник из Новосибирска призвал не бросать в Троицу маленьких детей

Праздник завершает пасхальный период и считается третьим по значимости для православных христиан.В воскресенье, 23 июня 2024 года, православные христиане празднуют Троицу – день завершает пасхальный период и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви.

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