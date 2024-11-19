Жителей Приангарья ждет теплый и снежный декабрь

В декабре Иркутская область ожидает теплую и снежную погоду. Заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская отметила, что в некоторых районах возможны оттепели, температура будет колебаться, достигая -5 градусов, но также возможны серьезные похолодания до -45 градусов.