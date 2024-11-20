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Зеленский признал скорое поражение ВСУ, но сделал важную оговорку

Зеленский признал скорое поражение ВСУ, но сделал важную оговорку

Глава Украины пожаловался Fox на угрозу поражения ВСУ без помощи США.Киев обеспокоен сменой власти в Белом доме и опасается прекращения поставок американского оружия, составляющего основу западной помощи ВСУ.

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