Московский производитель увеличил выпуск ультракороткофокусных проекторов на 50%

Столичная компания, занимающаяся разработкой и производством интерактивного оборудования, за восемь месяцев этого года произвела более трех тысяч ультракороткофокусных проекторов, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2022-го.
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