Смягчение США для энергосектора Венесуэлы не коснутся принадлежащих РФ структур

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, которая указывает, что смягчение американских санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы не распространяется на структуры, принадлежащие или контролируемые российской стороной.
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