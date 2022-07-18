«Очень жарко!» Тарасов и Костенко ошеломили фанатов в фотосессии для «взрослых»

Супруги разделись на камеру. Статьи по теме: «Я её люблю»: Тарасов честно ответил на вопрос о любовнице «Пить и морду бить»: Собчак ввязалась в громкий скандал с Тарасовой Бузова, подвинься! Тарасов и Костенко записали новый совместный трек .