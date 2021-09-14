Невольный поворот России на Запад

Чтобы понять всю чудовищность ситуации, нам необходимо заглянуть в Соединенные Штаты Америки. Думаю, что утверждение о том, что именно американская культура оказывает наибольшее влияние на культуру мировую, не требует доказательств: практически любой житель Земли слышал о MacDonald’s, большая часть массово популярных фильмов произведена в Голливуде, там же пишутся книги и выдаются премии талантливым деятелям искусства, там же находятся люди, определяющие в наибольшей степени структуру глобальной экономики.