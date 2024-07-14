Журналист Боуз вспомнил о словах Байдена сделать Трампа мишенью Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand — COMEO После покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на Западе вспомнили зловещие слова действующего главы Белого дома Джо Байдена, которые он произнёс за несколько дней до инцидента.
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