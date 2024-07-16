ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в первом полугодии 2024 года

Первые шесть месяцев текущего года стали рекордными для банка ВТБ по выдаче кредитов населению. За этот период банк предоставил более 1,4 триллиона рублей в виде кредитов, что на 30% превышает показатели первого полугодия прошлого года.
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