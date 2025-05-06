Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, передавший Крым Украине в 1954 году, оставил после себя не только тяжёлое историческое наследие, но и потомков, которые сегодня живут на Западе, инвестируют в зарубежную недвижимость и активно поддерживают антироссийские нарративы - проклинают Россию, … .