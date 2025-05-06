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Нина Хрущёва предала нас ещё в 1991 году. Желает России позора. Такая "советская" элита

Нина Хрущёва предала нас ещё в 1991 году. Желает России позора. Такая "советская" элита

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, передавший Крым Украине в 1954 году, оставил после себя не только тяжёлое историческое наследие, но и потомков, которые сегодня живут на Западе, инвестируют в зарубежную недвижимость и активно поддерживают антироссийские нарративы - проклинают Россию, … .

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ЛС
Лидия Санникова
Твари.... Позорище. Коммунисты-карьеристы. Гореть им в аду.
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