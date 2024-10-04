Журналисты хвалят дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4, называя его отличным поводо...

Журналисты хвалят дополнение Vessel of Hatred для Diablo 4, называя его отличным поводом вернуться в игруС приближением запуска дополнения Diablo 4: Vessel of Hatred основные игровые порталы уже имели возможность поиграть в него, и поделились своими впечатлениями и оценками.
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