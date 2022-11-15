Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти собираются предпринять попытку наступления в Запорожской области до конца этого года.
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти собираются предпринять попытку наступления в Запорожской области до конца этого года.
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