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Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Рогов: Киев готовит наступление на Запорожскую область до конца года

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевские власти собираются предпринять попытку наступления в Запорожской области до конца этого года.

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