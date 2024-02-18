Дизайнер Виктория Бекхэм запаниковала из-за вопроса о внуках. Об этом сообщает издание Daily Mail. Виктория Бекхэм в интервью журналу Vogue призналась, что не вмешивается в личную жизнь своего сына Бруклина Бекхэма и его жены Николы Пельтц-Бекхэм и не любит давать им советы для отношений.