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Национальная премия «Отцовское признание»

Национальная премия «Отцовское признание»

ВОО «Союз отцов» России от лица исполнительного директора Александра Александровича Заремба просит Вас присоединится к нашему проекту: «Первая национальная премия «Отцовское признание», которая пройдет 18 октября 2024г.

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