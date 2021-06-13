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«Не пытайся угнаться за счастьем и не бойся одиночества»: 3 поразительных правила счастливой жизни от долгожителя

«Не пытайся угнаться за счастьем и не бойся одиночества»: 3 поразительных правила счастливой жизни от долгожителя

Сегодня я хотел бы рассказать о чрезвычайно мудром долгожителе из глубинки, Петре Алексеевиче Коваленко (94 года), который несмотря на одинокий образ жизни, сумел сохранить ясный ум и донести очень важные мысли, которые сформулировал за жизнь.

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светлана исаева
мне жаль этого старца...прожить жизнь и не понять что одиночество -это плохо..разве было бы паршиво..если бы приготовили ему вкусный завтрак..при этом погладив по волосам или спине...приободрив на новый день сотканный из ласковых взглядов в его сторону...добрых. ...нежных слов...что какое счастье что он рядом..что он здоров..и улыбается..пусть бы это была дочь..жена...или подруга
Александр Ширай
Одиночества не существует - оно только в вашей голове. Читайте Ошо - "Любовь, свобода, одиночество"... Любовь это тоже не зависимость, она не для себя... Никто не мешает любить этот мир, а значит одиночество бывает только у тех, кто зависит от других, кто не может любить не для себя.

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