«Не пытайся угнаться за счастьем и не бойся одиночества»: 3 поразительных правила счастливой жизни от долгожителя

Сегодня я хотел бы рассказать о чрезвычайно мудром долгожителе из глубинки, Петре Алексеевиче Коваленко (94 года), который несмотря на одинокий образ жизни, сумел сохранить ясный ум и донести очень важные мысли, которые сформулировал за жизнь.