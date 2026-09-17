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Царьград

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Евростат: В 2025 году 8,8% жителей ЕС не отапливали дома

Евростат: В 2025 году 8,8% жителей ЕС не отапливали дома

В 2025 году Евростат зафиксировал, что 8,8% жителей ЕС не могли поддерживать комфортную температуру в своих домах.

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