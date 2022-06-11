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Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Дзюбу "тихоходом" и предложил форварду закончить карьеру

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Дзюбу "тихоходом" и предложил форварду закончить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. После окончания сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ) 33-летний нападающий ушел из петербургского "Зенита" и пока остается без клуба.

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