Ветеран ЦСКА Пономарев назвал Дзюбу "тихоходом" и предложил форварду закончить карьеру

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. После окончания сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ) 33-летний нападающий ушел из петербургского "Зенита" и пока остается без клуба.