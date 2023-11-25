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Закон и Порядок

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За что борется Россия

За что борется Россия

Андрей Полонский В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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