Возвращение к истокам: Саудовская Аравия возведет новый музей из глинобитного кирпича 

Рендер будущего Музея наследия «Асаан» / © Zaha Hadid Architects На днях архитектурная студия Zaha Hadid Architects представила новый проект Музей наследия «Асаан» из глинобитного кирпича, который построят в Эд-Диръии, Саудовская Аравия.
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