Пропавшая в тайге 70-летняя пенсионерка выжила, питаясь одной клюквой

Сотрудники правоохранительных органов совместно с добровольцами успешно завершили поиски 70-летней жительницы Иркутской области Елены О.
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