Врач развеяла миф о зависимости и алкоголе

Утверждение, что зависимость может возникать только от алкоголя или наркотиков, не соответствует действительности, рассказала аддиктолог, практикующий психолог Реабилитационного центра «Эдельвейс» Евгения Антипова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии