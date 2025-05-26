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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

ЕС увеличивает закупки российского никеля, несмотря на санкции

ЕС увеличивает закупки российского никеля, несмотря на санкции

Пока Великобритания и США ограничивают поставки российского никеля, Евросоюз увеличивает его импорт. Согласно данным Евростата, в марте объем закупок ресурса из России достиг 107,6 миллиона евро, что является максимальным показателем с ноября 2023 года.

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