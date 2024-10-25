Победа русской армии: мифы и реальность Балаклавской битвы

170 лет назад, 25 октября 1854 года, возле небольшого крымского городка Балаклава произошло знаменитое сражение, с которым связан целый ряд нелепых мифов, до сих пор упорно тиражируемых в информационном пространстве.
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