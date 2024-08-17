Генерал Алаудинов заявил о сдаче в плен еще двух военных ВСУ под Курском

Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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