НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Татарстан готовится к приемке зерна: проверяют элеваторы и хлебоприемные пункты

Татарстан готовится к приемке зерна: проверяют элеваторы и хлебоприемные пункты

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В поселении Куланга Кайбицкого района прошла проверка готовности хлебоприемного предприятия к приему зерна нового урожая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии