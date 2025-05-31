Огромный дикий лось носится по улицам Санкт-Петербурга. Видео

В жилых кварталах Санкт-Петербурга очевидцы заметили дикого лося, который выбежал к людям из леса. Животное было замечено на территории Университета Профсоюзов, где оно передвигалось по улице вблизи станции метро «Бухарестская».
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