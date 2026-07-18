NYP: ужин корреспондентов с участием Трампа пройдёт при усиленной охране

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдёт при усиленных мерах безопасности после попытки покушения на американского лидера в апреле, пишет New York Post.
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