Летний детокс: что, как, зачем и почему

Очищение организма = хорошее самочувствие. Эту формулу усвоили ещё в Древнем Египте, когда Клеопатра придумала свой рецепт детокса: царица смешивала лимонный сок с оливковым маслом и выпивала данную смесь с целью выведения шлаков и токсинов.