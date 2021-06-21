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Летний детокс: что, как, зачем и почему

Летний детокс: что, как, зачем и почему

Очищение организма = хорошее самочувствие. Эту формулу усвоили ещё в Древнем Египте, когда Клеопатра придумала свой рецепт детокса: царица смешивала лимонный сок с оливковым маслом и выпивала данную смесь с целью выведения шлаков и токсинов.

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