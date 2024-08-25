ВЦИОМ: большинство россиян не ожидают экономического кризиса

По данным организации, жители страны «умеренно пессимистичны» Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал исследование, которое показало, что индекс социальных ожиданий в 2024 году составил минус 25 пунктов.
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