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Следователи проверят сообщения о нападении на подростков в Москве

Следователи проверят сообщения о нападении на подростков в Москве

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному делу.Следователи начали проверку после сообщений о нападении на несовершеннолетних в центре Москвы.

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