Военное обозрение

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Возвращение живых мертвецов или новая армия для старых ВВС

Возвращение живых мертвецов или новая армия для старых ВВС

Самолет-мишень QF-16 идет на взлет. Пилота в кабине нет. Наш уважаемый друг с той стороны земного шара Кайл Мизоками откровенно веселится над тем, какие идеи рождаются в головах деятелей из американского военного ведомства, но такова уж природа человека: почему не посмеяться над тем, что кажется смешно? Поводом для веселья стало выступление … .

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