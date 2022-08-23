Возвращение живых мертвецов или новая армия для старых ВВС

Самолет-мишень QF-16 идет на взлет. Пилота в кабине нет. Наш уважаемый друг с той стороны земного шара Кайл Мизоками откровенно веселится над тем, какие идеи рождаются в головах деятелей из американского военного ведомства, но такова уж природа человека: почему не посмеяться над тем, что кажется смешно? Поводом для веселья стало выступление … .