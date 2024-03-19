Ивановском районе полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи из крупного строительного магазина

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» поступило сообщение от сотрудника одного из крупных строительных магазинов о том, что в торговой точке неизвестный мужчина пытался похитить товар, миновав кассовую зону, но был замечен работником гипермаркета и остановлен на выходе.