Царьград

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    ну извини. я на внимание таких патриотов-гомиков как ты не претендую. не понравился иди ищи других друзейСША не против нар...

Под Артемовском ВСУ пытались применить химическое оружие: группа ликвидирована

Под Артемовском ВСУ пытались применить химическое оружие: группа ликвидирована

Подразделение в костюмах химзащиты пыталось установить контейнеры с боевыми отравляющими веществами.На окраине Артемовска, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, воздушная разведка обнаружила группу украинских военных, в костюмах химзащиты.

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