Под Артемовском ВСУ пытались применить химическое оружие: группа ликвидирована

Подразделение в костюмах химзащиты пыталось установить контейнеры с боевыми отравляющими веществами.На окраине Артемовска, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, воздушная разведка обнаружила группу украинских военных, в костюмах химзащиты.