Самая жаркая комедия зимы: состоялась премьера фильма «Василий»

Через несколько часов в российский прокат выйдет одна из самых ожидаемых картин года — «Василий». На премьере приключенческой комедии в Москве снова встретились актеры, исполнившие в картине главные роли — Александр Петров и латиноамериканская звезда Барбара де Рехиль.
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