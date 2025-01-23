Самая жаркая комедия зимы: состоялась премьера фильма «Василий»

Через несколько часов в российский прокат выйдет одна из самых ожидаемых картин года — «Василий». На премьере приключенческой комедии в Москве снова встретились актеры, исполнившие в картине главные роли — Александр Петров и латиноамериканская звезда Барбара де Рехиль.