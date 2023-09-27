Французский танкист рассказал о слабых местах американских танков Abrams

Бывший командир батальона французских танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские танки Abrams требуют серьезного внимания в их техобслуживании, так как из-за неграмотного ухода могут легко сломаться, – сообщает в среду, 27 сентября, Le Figaro.
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