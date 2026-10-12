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Царьград

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Эксперт Тищенко: Академия интеллектуальных технологий усилит безопасность Беларуси

Эксперт Тищенко: Академия интеллектуальных технологий усилит безопасность Беларуси

Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко заявил, что новая Академия интеллектуальных технологий будет не только готовить специалистов, но и поддерживать изобретателей и рационализаторов, чьи идеи полезны для экономики.

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