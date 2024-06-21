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Путин уклончиво ответил на вопрос, трактовать ли обстрелы Белгорода «актом агрессии»

Путин уклончиво ответил на вопрос, трактовать ли обстрелы Белгорода «актом агрессии»

Президент Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос журналиста, можно ли считать обстрелы Белгорода и других российских территорий западным оружием «актом агрессии», который подпадает под действие нового договора КНДР о предоставлении военной помощи.

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