Смолов сделал заявление в связи с пропажей часов за восемь миллионов рублей

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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделал заявление в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в связи с пропажей дорогих наручных часов.