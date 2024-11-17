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Смолов сделал заявление в связи с пропажей часов за восемь миллионов рублей

Смолов сделал заявление в связи с пропажей часов за восемь миллионов рублей

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сделал заявление в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в связи с пропажей дорогих наручных часов.

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