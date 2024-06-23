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Zero Hedge

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Social Media: Where It's Hardest To Tell Truth From Fake News

Social Media: Where It's Hardest To Tell Truth From Fake News

Social Media: Where It's Hardest To Tell Truth From Fake News According to a survey conducted in 47 markets for the Reuters Institute Digital News Report 2024, concern over what is real or not on the internet in general is on the rise.

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