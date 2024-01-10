РФ выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что Москва против участия некоторых стран Евросоюза (ЕС) в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы.
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