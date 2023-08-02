Очередное "мирное шоу" теперь в Саудовской Аравии. Запад готовит капитуляцию

W

Walery

Если и переговоры... то только в виде капитуляции ЕС и США - спонсоров этого укронацизма. И обязательная выплата странами НАТО ущерба и причиненного вреда. Это такие предварительные условия, а основные - логическое завершение СВО в соответствии ранее поставленным задачам.