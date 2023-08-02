ПРОСТО О СЛОЖНОМ Интересные ребята на Западе. Вечно они путаются в названиях. Вот и в этот раз свою возможную сходку по выработке условий сдачи России, зачем-то называют мирными переговорами.
Очередное "мирное шоу" теперь в Саудовской Аравии. Запад готовит капитуляцию
Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Мозги не брови,их не нарисуешь
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18 час.
W
Walery
Если и переговоры... то только в виде капитуляции ЕС и США - спонсоров этого укронацизма. И обязательная выплата странами НАТО ущерба и причиненного вреда. Это такие предварительные условия, а основные - логическое завершение СВО в соответствии ранее поставленным задачам.
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4 час.
Бендер Задунайский
Будет очередная попытка перетянуть дружественные страны в свою повестку .
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4 час.
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