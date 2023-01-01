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«Челси» согласовал переход Бадиашиле за 37-38 млн евро. Защитник подпишет долгосрочный контракт

«Челси» достиг полной договоренности о трансфере Бенуа Бадиашиле. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, лондонский клуб согласовал с «Монако» условия перехода 21-летнего защитника.

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