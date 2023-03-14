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Школьница выстрелила из пистолета в одноклассника на уроке русского языка в Москве

Школьница выстрелила из пистолета в одноклассника на уроке русского языка в Москве

Девятиклассница выстрелила из пневматического пистолета в сверстника на уроке русского языка в московской школе, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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