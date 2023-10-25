ПРЯМОЙ ЭФИР Конференции “Непознанное” и грандиозный розыгрыш призов

26 октября, 19:00 – 21:00 мск на ТВ-Экстра пройдет стрим, посвященный Конференции Непознанное. В эфире регрессолог и ясновидящая Анастасия Кравченко, парапсихолог Инесса Радуга, исследователь AI Сергей Кернбах и мастер телекинеза – Александр.
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