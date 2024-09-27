Актер Воловенко оказался в центре скандала после инцидента на рейсе в Хабаровск

Актер Евгений Воловенко оказался в центре скандала после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, актер вел себя крайне неадекватно: пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа, требовал предоставить ему алкоголь и даже пытался договориться о разрешении на курение за деньги.
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