Актер Воловенко оказался в центре скандала после инцидента на рейсе в Хабаровск

Актер Евгений Воловенко оказался в центре скандала после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев, актер вел себя крайне неадекватно: пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа, требовал предоставить ему алкоголь и даже пытался договориться о разрешении на курение за деньги.