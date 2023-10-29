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«Тут всё понятно, пусть дома сидит». Алексей Попов призвал Red Bull не мучить Переса

«Тут всё понятно, пусть дома сидит». Алексей Попов призвал Red Bull не мучить Переса

«Тут всё понятно, пусть дома сидит». Алексей Попов призвал Red Bull не мучить ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что дни Серхио Переса в Red Bull Racing сочтены.

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