«Тут всё понятно, пусть дома сидит». Алексей Попов призвал Red Bull не мучить Переса

«Тут всё понятно, пусть дома сидит». Алексей Попов призвал Red Bull не мучить ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что дни Серхио Переса в Red Bull Racing сочтены.
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