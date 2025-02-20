Венгрия не позволит ЕС помешать договориться США и России — Сийярто

Венгрия не позволит руководству европейских стран помешать достижению договоренностей между Россией и США и мирного соглашения по Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 20 февраля в эфире телеканала M1.
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