Полярная ночь: какую опасность она несёт здоровью человека

Медики, изучив физиологическое и психологическое состояние людей, проживающих в заполярном круге, установили наличие у большинства из них так называемого «синдрома полярной ночи», иногда также именуемого «синдромом полярного напряжения».
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