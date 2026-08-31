Дмитрий Артюхов заявил о приоритете Ямала в топливных поставках

В Ханты-Мансийском автономном округе и Ямале ситуация с топливом стабильна. Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что благодаря северному статусу регион избегает дефицита, хотя цены продолжают расти.
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