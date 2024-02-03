Поверья и приметы 4 февраля 2024 года связаны с Тимофеевым днем Ирина ЛысенкоВоскресенье 4 февраля 2024 года связано с празднованием на Руси народного праздника — Тимофеева дня, также известного как Тимофей Полузимник.