Поверья и приметы 4 февраля 2024 года связаны с Тимофеевым днем Ирина ЛысенкоВоскресенье 4 февраля 2024 года связано с празднованием на Руси народного праздника — Тимофеева дня, также известного как Тимофей Полузимник.
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